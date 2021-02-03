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Судьям ВС предстоит нелегкий выбор из-за санкций в отношении ряда телеканалов

03.02.2021 / 20:41
Указом президента Украины Владимира Зеленского было введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении ряда телеканалов.

"Решение, даже при беглом ознакомлении, однозначно неправомерное. Менеджеры каналов объявили, что будут обжаловать указ в суде. В связи с этим у отдельных коллег из Кассационного административного суда Верховного суда (КАС ВС) уже обострились хронические заболевания, обнаружился ковид, воспалились коленные суставы, напомнил о себе радикулит копчика. Коллеги пытаются уберечься от неминуемой «славы»", - сообщает телеграмм-канал "Под мантией".

Авторы поста отмечают, что теперь судьям предстоит нелегкий выбор. "Но кто-то из КАС ВС все же получит в свое производство "дело по санкциям". И с этого момента вся коллегия окажется в шпагате, ведь нужно будет выбирать: или принимать решение в пользу власти, тогда в недалеком будущем тебя отметят все международные институции как «душителя свободы слова»; или принимать решение в пользу каналов, тогда в недалеком будущем тебя и всю твою семью соросята и власть «вывернут на изнанку»", - сказано в сообщении.

"Но скажем честно, мы подозреваем, что многие судьи из первой и апелляционной инстанций не сочувствуют коллегам из ВС. Наоборот. Они запаслись попкорном и ждут интересного экшена. Но если судей ВС будут откровенно травить и оказывать давление, конечно, мы будем их поддерживать. Потому что мы - за справедливость", - обещают служители Фемиды.

санкции, СНБО, КАС ВС
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