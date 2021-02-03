Митрополит Антоний рассказал, что поможет преодолеть тщеславие

Хвастовство – признак душевной и духовной незрелости.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«Зрелой духовно личности не нужно никому ничего доказывать и демонстрировать, человек мирно проживает свои дни, равно и ровно общаясь с окружающими. Что же является причиной такого явления?Тщеславие. Именно оно толкает на самые необдуманные, абсурдные и рискованные поступки.Тщеславный человек живет в своем вымышленном мирке, в котором он центр, он главный герой, где все и вся крутится вокруг него и, по его мнению, зависит только от него, его настроения, присутствия, мир постоянно нуждается в нем», - отметил митрополит Антоний.

Он объяснил, что поможет побороть желание хвастаться.

«Если человек все таки осознал свою болезнь, рассмотрел в себе разрушающую страсть, то ему в первую очередь следует научиться тщательно следить за собой, за своими мыслями, словами, действиями. В разговоре с другими людьми важно быть предельно внимательным, отслеживать, не возвышаюсь ли я над собеседником, когда что-либо рассказываю, не является ли именно бахвальство истинной целью моего разговора. Сознательно, делая над собой усилие, нужно уходить от этого», - посоветовал владыка.

По словам митрополита Антония, важно сохранять простоту и душевный мир.

«Сотворяй дела твои втайне», – сказано в Евангелии. Сделали что-то хорошее – сохраните в сердце как самую большую драгоценность. Безусловно, порой хочется, чтобы кто-то разделил с нами радость, успехи. Это могут сделать только самые близкие люди или те, кого это тоже касается. Не следует делиться своими успехами или планами с людьми, которые не имеют отношения к вашим делам. Этим вы только подпитаете лишний раз тщеславие и потеряете так тяжело зарабатываемый мир в душе. Посторонних же людей можно только оттолкнуть таким поведением», - сказал архиерей.

Он отметил, что только с Божьей помощью можно преодолеть недостатки и стать здоровым духом.