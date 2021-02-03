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Требование Януковича допросить его в Ростове не имеет юридических оснований

03.02.2021 / 11:46
Заявление экс-президента Украины Виктора Януковича с требованием допросить его в Ростове-на-ДОну (РФ) является попыткой отсрочить объявление его в розыск.

Если он не явится на допрос по делу о "харьковских соглашениях " еще раз, то будет начата процедура объявления в розыск.

"Это заявление не имеет ничего общего с юриспруденцией... уголовное процессуальное законодательство не предусматривает требования подозреваемого, чтобы к нему явился следователь... они пытаются найти уважительную причину, чтобы отсрочить процедуру его объявления в розыск", - сказал агентству "Интерфакс Украина" заместитель руководителя Департамента процессуального руководства по делам Майдана Офиса генпрокурора, прокурор в "деле Януковича" Денис Иванов.

По его словам, Янукович был официально приглашён повесткой к следователю для допроса в качестве подозреваемого в деле о "Харьковских соглашениях".

"Подозреваемый не является к прокурору и следователю по вызову... и предлагает непроцессуальным способом приехать к нему для составления процессуальных документов на территорию другого государства, где действует другое процессуальное законодательство", - отметил прокурор.

При этом он подчеркнул, что следствие готово принимать участие в процессуальных действиях, если будет соответствующее ходатайство об обращении прокурора в компетентные органы РФ, и они выполнят это международно-правовое поручение. Также, как пояснил Иванов, Янукович с таким ходатайством может обратиться в компетентные органы РФ.

Прокурор обратил внимание: "Если Янукович не явится на допрос и 3 февраля, то он будет объявлен по этому делу в розыск... мне его местонахождение не известно".

Иванов уточнил, что в рамках расследования дела о событиях 18-20 февраля 2014 года на Майдане Независимости в Киеве следствие обращалось к компетентным органам РФ относительно подтверждения местонахождения Януковича, но получало отказ. Также, по словам прокурора, следствие просило РФ о допросе Януковича по этому делу, на что также следовал отказ.

"Компетентные органы РФ в этом направлении не сотрудничают, запросы не выполняют", - сказал Иванов.

Он добавил, что аналогичная ситуация и с расследованием по делу о захвате власти путём не конституционного изменения Конституции Украины.

"Запросы в РФ не выполняются, место его жительства по адресу не подтверждается, никто его не допрашивает и никто не привлекает нас к его допросу.

Источник

розыск, Янукович
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