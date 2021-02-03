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Янукович снова зовет прокуроров и ГБР к себе в Ростов

03.02.2021 / 11:15
Экс-президент Виктор Янукович обратился в Офис генерального прокурора и Государственное бюро расследований с просьбой к прокурорам прибыть по месту его временного пребывания в Российской Федерации для "выяснения всех необходимых вопросов для расследования дел Майдана".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу адвокатского объединения " Aver Lex"

Соответствующие заявления поданы защитой Януковича. Информацию о вручении Януковичу нового подозрения в государственной измене за подписание "харьковских соглашений" в пользу Российской Федерации, адвокаты называют неправдивой.

В связи с этим, Янукович, мол, снова обратился в ОГП с просьбой приехать к нему в Российскую Федерацию, где он ранее "получил временное убежище".

По словам адвоката Виталия Сердюка, "место пребывания Януковича давно известно правоохранительным органам Украины".

Прямая речь: "И, несмотря на то, что у ГБР совершенно нет оснований для того, чтобы выносить какие-либо подозрения по харьковским соглашениям, Виктор Янукович в очередной раз готов ко встрече и максимальному сотрудничеству со следствием для установления и наказания виновников преступлений 2014 года".

В Офисе генерального прокурора объяснили, почему не могут допросить экс-президента Виктора Януковича в Ростове-на-Дону.

Напомним: 28 января Офис генерального прокурора заявил, что сообщил о подозрении бывшему президенту-беглецу Виктору Януковичу в государственной измене за подписание "харьковских соглашений".

В 2017 году экс-президент Виктор Янукович, обвиненный в государственной измене Украине, заявил, что надеется на приезд в Россию украинских следователей.

В то же время в Генпрокуратуре отметили, что единственным поводом для прекращения заочного расследования является добровольное появление Януковича в Украине.

В комментарии "Украинской правде" прокурор военной прокуратуры Руслан Кравченко отмечал: "Заочное расследование может закончиться, только если он добровольно вернется в Украину. Адрес, который называют адвокаты Януковича, нами не подтверждается".

После побега в 2014 году экс-президента Януковича из страны правоохранители открыли против него до 10 уголовных производств.

Янукович фигурирует в делах о незаконном завладении резиденции "Межигорье" и "Сухолучье", фальсификации результатов голосований за "диктаторские законы", преступлениях против евромайдановцев, многочисленных тяжких экономических преступлениях, взятке, замаскированной под вознаграждение за авторские книги.

Оболонский районный суд Киева признал Януковича виновным в государственной измене и приговорил к 13 годам заключения.

Источник

Янукович, ГБР
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