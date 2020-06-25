ГБР сообщило о подозрении в госизмене Януковичу, а также экс-министрам обороны Саламатину и Лебедеву

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15:54
Танки, "Оcы", "Смерчи", "Буки" и "Грады": Путин провел военные парады по всей России
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11:16
ВОЗ заявила о рекордном количестве больных COVID-19 за сутки
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17:18
В ВОЗ заявили об исследованиях лекарств, которые снижают смертность от COVID-19
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16:47
США сокращают военный контингент в Германии из-за поддержки России Берлином
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15:54
Источником новой вспышки коронавируса в Пекине является европейский штамм - КНР
- 15:54
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16:48
Для преодоления последствий паводка может быть нужен не один миллиард
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14:52
НБУ провел стресс-тест: 9 банков имеют риски достаточности капитала, из них 2 государственных
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13:52
МВФ ухудшил прогноз для мировой экономики из-за пандемии
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11:48
"Слуги народа" предлагают снова сделать растаможку "евроблях" льготной
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16:48
Прибыль банковской системы Украины в мае сократилась почти на треть
- 16:48
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08:08
Из-за наводнения на Прикарпатье и Буковине - оранжевый уровень опасности
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09:14
В Одессе упал легкомоторный самолет: оба пилота погибли
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08:13
Над Марсом заметили зеленый туман с “подсветкой”
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08:35
Курортный сезон в Одесской области: в Минздраве не рекомендуют купаться в море
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09:24
На трассе "Киев-Чоп" масштабное ДТП: 4 погибших
- 08:08
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09:06
Дело Стерненко: под судом произошли столкновения, горели файеры
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08:17
На Буковине грабитель отстреливался от полицейских: двое раненых
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09:12
Перестрелка в Броварах: полиция нашла одного из организаторов
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09:12
В Киеве задержали "минера" моста Метро
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09:17
Двое иностранцев взорвали банкомат в Черкасской области и похитили почти полмиллиона
- 09:06