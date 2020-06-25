Иерархи Поместных Церквей поздравили Предстоятеля УПЦ с днем ангела

Предстоятели и иерархи Поместных Православных Церквей поздравили Предстоятеля Украинской Праовславной Церкви с днем ангела.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Синодального отдела внешних церковных связей, 25 июня, в день памяти преподобного Онуфрия Великого, Предстоятели и иерархи Поместных Православных Церквей присылают поздравления Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию по случаю его Дня тезоименитства.

Предстоятель Православной Церкви Чешских земель и Словакии Митрополит Ростислав в своем приветственном слове отметил, что Его Блаженство - настоящий пример монашеского подвига.

«Видя Ваши труды, Господь поставил Вас архиереем и Вам же доверил Украинскую Церковь, которую Вы ведете сейчас через бурное море в Его спасительные обители», - отметил Предстоятель Чешской Церкви.

Предстоятель Православной Церкви в Америке Архиепископ Вашингтонский, Митрополит всей Америки и Канады Тихон заметил: «Вы пытаетесь подражать своему небесному покровителю в молитве и аскетизме. Ваша молчаливая молитва и созерцание возносятся среди масс, а ваш подвижнический труд - старательно пасти верных Киева и Украины. Творите такие добрые дела и дальше, всегда приближая себя и людей к нашему Господу. Молясь о Вашем крепком здоровье и скорейшем исчезновении эпидемии коронавируса в Украине и во всем мире, я желаю Вам в этот праздничный день долгих лет жизни».

Архиепископ Монреальский и Канадский РПЦЗ Гавриил пожелал Митрополиту Онуфрию сугубых сил и крепости, чтобы и дальше нести врученное Господом послушание, «ведь сегодня Ваши неустанные труды особенно важны и необходимы для нашей Церкви, для православной Украины, для всех и каждого из нас».

Поздравления Предстоятелю Украинской Православной Церкви в день его тезоименства продолжают поступать, отметили в ОВЦС УПЦ.