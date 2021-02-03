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"Эпицентр" заявил об умышленном поджоге его ТЦ в Первомайске

03.02.2021 / 10:23
Причиной пожара в торговом центре "Эпицентр" в Первомайске (Николаевская обл.) 2 февраля стал умышленный поджог, заявляет торговая сеть.

"2 февраля в торговый центр "Эпицентр" в г.Первомайск зашли двое мужчин, совершивших умышленный поджог торгового помещения", – сообщили в пресс-службе "Эпицентра.

По словам директора торгового центра Михаила Телкова, один из мужчин принес с собой бутылку с легковоспламеняющейся смесью, облил неизвестным веществом стенды с ковролином и линолеумом и поджег их.

"Охрана центра сразу отреагировала на ситуацию, но злоумышленник схватил топор и нож и набросился на сотрудников "Эпицентра", ранив одного из них. Охрана торгового центра задержала мужчину и передала полиции", - указали в пресс-службе.

По ее данным, второй злоумышленник скрылся и его разыскивают правоохранители.

Насколько известно дирекции торгового центра, больше никто из работников и посетителей торгового центра не пострадал, персонал и посетители эвакуированы, уточнили в "Эпицентре". На месте пожара работает ГСЧС.

ТЦ "Эпицентр" в Первомайске был открыт по адресу ул. Достоевского, 2Б/2 и с площадью 5430 кв. м стал крупнейшим ТЦ в городе. В нем работает 77 сотрудников.

Источник

пожар, Первомайск, Эпицентр
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