Кабмин планирует к 2030 году поднять зарплаты до уровня Польши - Шмыгаль

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, подводя итоги деятельности правительства за неделю, на своей официальной странице в Фейсбуке.

"В декабря 2020 года реальные зарплаты возросли на 10% по сравнению с декабрем 2019 года и составили 14,2 тысячи гривень. Важнейшую задачу, которую ставит Правительство - это до 2030 года выйти по средним зарплатам на уровень наших соседей из Польши или Словакии", - отметил Шмыгаль.

Что касается индексации пенсий - глава правительства напомнил, что на этой неделе правительство одобрило законопроект, согласно которому индексация пенсий будет проводиться ежегодно с 1 марта. Теперь его должна рассмотреть Верховная Рада. Проектом закона также предусматривается назначать досрочно пенсии родителям детей, больных тяжелым или редким заболеванием, которым не установлена ​​инвалидность.

Глава правительства также напомнил, что на этой неделе Правительство одобрило пакет законопроектов относительно нового подхода к расчету прожиточного минимума, которые Минсоцполитики разработало во исполнение указа Президента Украины. "Правительство предлагает, чтобы прожиточный минимум определялся и применялся исключительно для определения основных социальных гарантий, которые являются для человека основным источником доходов: минимальная заработная плата, минимальная пенсия по возрасту, государственная социальная помощь малообеспеченным семьям и др. Также мы предлагаем ввести нормативы для расчета социальных выплат и сборов. Так называемые базовые величины для: социальных выплат на детей, социальных выплат населению, денежных платежей и взысканий, административных сборов", - рассказал Шмыгаль.

Среди решений правительства, направленных на социальную защиту людей в связи с ростом тарифов на коммунальные услуги, глава Кабмина отметил монетизированные компенсации, которые получат люди, имеющие дома электроотопление.

Премьер-министр также обратил внимание на то, что во исполнение задания Президента правительство на этой неделе утвердило механизм, который снижает процентную ставку ипотеки до 7%, благодаря чему жилье для украинцев станет доступным.

"Программа заработает в рамках «5-7-9». Максимальный срок ипотечного кредитования составит 20 лет, а минимальный первоначальный взнос - 15% от стоимости жилья", - отметил Шмыгаль. Премьер выразил надежду, что это "даст возможность тысячам украинских семей получить собственное жилье и не ждать его 10 или 20 лет".

Премьер-министр также отметил продолжение широкого публичного обсуждения Национальной экономической стратегии-2030, которое состоялось на этой неделе путем проведения двух круглых столов.

В еще одном посте по итогам недели Шмыгаль рассказал о вакцинах от COVID-19, заверив, что Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech уже в феврале. "Минздрав получил официальное письмо от глобальной инициативы COVAX с подтверждением поставки в рамках первой волны. Среди 72 стран, которые прислали заявки, были отобраны 18, в том числе и Украина. На сегодняшний день мы подготовили всю логистическую инфраструктуру, а холодовая цепь способна сохранить вакцины любого вида от -70 до +8 градусов. Это стало определяющим фактором для получения вакцины", - добавил Премьер.

Кроме того, Шмыгаль напомнил, что в течение первого полугодия в рамках COVAX сможем получить от 2,2 до 3,7 млн доз британской вакцины AstraZeneca/Oxford, которую на этой неделе одобрили в Европейском Союзе, и которая также будет использоваться для бесплатной вакцинации украинцев в соответствии с утвержденным планом.

Глава Кабмина также рассказал, что для развития креативных индустрий в Украине планируется развитие успешных кейсов институтов в сфере культуры и разработка модели креативных хабов. "На их базе будут представлены разные инвестиционные проекты, будут работать программы менторства, тренинги и многие другие программы", - отметил Шмыгаль.

Еще одним положительным шагом Премьер-министр назвал одобрение Верховной Радой на этой неделе законопроекта о создании Бюро экономической безопасности в первом чтении. "Правительство в госбюджете заложило расходы на этот орган на уровне 600 млн грн. Создание Бюро - это новая страница для Украины и украинского бизнеса. Это будет новый орган, с новыми сотрудниками, которые будут избираться на открытых конкурсах. Акцент в работе нового ведомства - это аналитическая составляющая. Предполагается окончательная ликвидация налоговой милиции и перевод в Бюро расследования всех экономических и финансовых преступлений", - отметил Шмыгаль.

Среди других положительных шагов правительства на этой неделе Премьер также назвал одобрение проекта закона о введении системы стимулирующих мероприятий для украинских трудовых мигрантов, которые работали за рубежом и вернулись в Украину - государство готово выделять им до 150 тыс. грн помощи для открытия собственного бизнеса. "Это небольшие деньги, но мы уверены, что это станет дополнительной мотивацией для людей остаться дома, создавать здесь рабочие места и развивать собственную громаду", - считает Шмыгаль.

Глава правительства также отметил начало Приватбанком кредитования предпринимателей по программе государственных гарантий.

Как сообщалось, вакцинация от COVID-19 в Украине должна начаться в феврале. В пятницу на заседании государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС утвержден соответствующий календарный план. Первыми бесплатную вакцину получат врачи, работающие с больными коронавирусом, и военные в ООС.

Источник