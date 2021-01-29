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Вышла книга о путях межконфессионального примирения Церквей в Украине

29.01.2021 / 12:45
Вышла книга о путях межконфессионального примирения Церквей в Украине
Источник: Центр информации УПЦ
Издание вышло под редакцией Сергея Бортника - доктора богословия Гейдельбергского университета (Германия), магистра международной информации КНУ им. Шевченка, профессора Киевской духовной академии Украинской Православной Церкви

В печать вышла книга «Стратегии примирения. Роль Церквей в Украине» - о месте Церквей в современном обществе и поисках выхода из кризиса в украинском и мировом Православии.

Как сообщает Центр информации УПЦ, издание знакомит с зарубежным опытом межконфессионального примирения, а также взглядами светских экспертов на церковные проблемы.

Издание вышло под редакцией Сергея Бортника - доктора богословия Гейдельбергского университета (Германия), магистра международной информации КНУ им. Шевченка, профессора Киевской духовной академии Украинской Православной Церкви.

«Надеемся, что книга будет способствовать более глубокому пониманию церковных проблем в Украине, а также поможет наметить пути решения конфликтных ситуаций на благо религиозных сообществ и общественности Украины», - отметил Сергей Бортник в предисловии к изданию.

В первой части книги размещены материалы конференции «Стратегии примирения. Роль Церквей в Украине», которая состоялась в октябре 2018 года в Киеве и собрала более 120 участников из различных Церквей и более 50 общественных организаций.

«Примирение - это дар от Бога. Общественное примирение нельзя рассматривать в отрыве от духовного состояния общества, от наших взаимоотношений с Богом. Украинская Православная Церковь на каждой Литургии молится о мире в Украине. Мы просим Бога подать нам бесценный дар - примирение. Иногда нам кажется, что компромисс невозможен, что разница во взглядах с нашими оппонентами настолько принципиальна, что преодолеть ее нельзя. Однако мы всегда должны помнить, что с нами Бог. Именно Господь должен подать нам дар примирения, а мы всегда быть открыты к Богу, к Его всеблагой воле…Украинская Православная Церковь всегда выступала и выступает за территориальную целостность и государственный суверенитет Украины. Мы открыты для сотрудничества с государственными органами, политическими силами, украинскими и международными общественными организациями, для достижения мира на украинской земле», - подчеркнул Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий, обращаясь к участникам международной конференции «Стратегии примирения. Роль Церквей в Украине».

Конференция была организована группой «Примирение в Европе», в которую с украинской стороны вошли представители православной, римско-католической, греко-католической и лютеранской общин, а также представители христианских конфессий Беларуси, Германии и Польши.

В издании показаны примеры межконфессионального сотрудничества, анализ особенностей идентичности украинского религиозного общества и международный опыт.

Кроме того, в книге подняты острые вопросы о «конфессиональной перспективе» и поисках преодоления кризиса во взаимоотношениях между Церквями в Украине.

Во второй части издания размещены переведенные на украинский язык доклады Сергея Бортника на тему примирения, которые состоялись в 2017 -2020 годах на международных мероприятиях для аудитории Австрии, Германии, Швейцарии, Польши и Украины.

Заказать книгу можно по электронному адресу: academic.initiative2000@gmail.com.

Больше информации о межконфессиональном сотрудничестве - на сайте Благотворительного фонда «Академическая инициатива» - academic-initiative.org.ua.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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