Митрополит УПЦ рассказал, допустим ли аборт, если врачи говорят о серьёзных патологиях у ребёнка

Если есть подозрения патологий или серьёзных осложнений после родов у малыша, врач должен сделать всё, чтобы сохранить беременность и спасти ребёнка.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», об этом кандидат медицинских наук, митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) сказал во время онлайн-беседы на странице Запорожской епархии в Фейсбук.

«Однажды приходит молодой человек, плачет и говорит: «Мы так долго с супругой ждали ребёнка, жена забеременела, врачи ребёнку поставили серьёзный диагноз и предлагают сделать аборт. Я не знаю, что делать, благословите сделать аборт». Я не благословил. Через некоторое время приходит этот молодой человек, улыбается, говорит: «Владыка, если Вы знали, как мы Вам благодарны! Ребёнок родился без той патологии, которую доказывали врачи и которая требовала аборта. Ребёнок здоровый, всё хорошо», - поделился митрополит Лука историей из практики.

Он отметил, что если существует угроза жизни матери и единственным выходом является аборт, то «нужно спасать жизнь мамочки». «Но всё равно потом на исповеди и мама, и врач должны будут рассказать о том, что произошло», — сказал архиерей.

«Другой случай: молодая, несовершеннолетняя мама, у неё двойня, и УЗИ показало, что у обоих деток нет головного мозга. Я не благословил на аборт, сказал: «Пусть она родит, а там уже Господь определит, когда забрать этих детей». Некоторые говорят: «Зачем плодить инвалидов?» Чтобы мы не ожесточились, чтобы мы имели возможность сострадать другим», — сказал владыка Лука.

Митрополит также ответил на вопрос психолога о доабортном консультировании о том, есть ли вина психолога, если после такой беседы женщина всё равно делает аборт?

«Аборт — это уничтожение человеческой жизни. Кроме того, после аборта в психике женщины и во всей её жизни происходят серьёзнейшие изменения. После этого, как несмываемая печать, в её сердце остаётся неизгладимая боль. И психолог кабинета доабортного консультирования обязан рассказать женщине об этом. Тогда, если женщина всё равно сделает аборт, я думаю, вашей вины в этом не будет. Но если вы промолчите, ничего не скажете об этом вреде, конечно же, это будет вашим большим грехом», — заключил митрополит Лука.

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