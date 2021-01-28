Войти | Зарегистрироваться
13:53

четверг,
28 января
Онлайн
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Жизнь
Как продезинфицировать продукты из магазина: пошаговая инструкция
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Антоний рассказал, что означает быть образованным человеком

28.01.2021 / 13:20
Митрополит Антоний рассказал, что означает быть образованным человеком
Источник: Центр информации УПЦ
По мнению архиерея, у многих в современном мире сложилось неправильное понимание образованности, поскольку «количество знаний еще не свидетельствует об образовании»

Образованный человек - это не просто грамотный и начитанный человек, а постоянно развивающаяся личность.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на kp.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

«По-настоящему образованному человеку, если можно так выразиться, - не комфортно делать зло.  Образованный человек, идущий по пути развития, в правильном понимании этого слова, обязательно придет к выводу, что зло бессмысленно вообще и вредно лично для него. Ведь истинное образование - это неизбежный процесс перетекания количества в качество. Само собой разумеется, что человек образованный «упрется» в непостижимое, иными словами, придет к Богу, неизбежности бытия Бога», - отметил митрополит Антоний.

По мнению архиерея, у многих в современном мире сложилось неправильное понимание образованности, поскольку «количество знаний еще не свидетельствует об образовании».

«Истинно образованных людей, к сожалению, не бывает много. Те, кто причисляет себя к числу образованных, очень часто являются просто носителями знаний, не преобразовавших их натуру, личность.  Истинно образованный человек - это тот, кому открываются глаза, им трудно манипулировать, он не питается суррогатом, в нем проявляется задумка Творца, и он сам становится творцом, в какой-то мере осознающим свое сыновство», - заключил управделами УПЦ.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
28 января
27 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.