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В Запорожье УПЦ передала детской больнице медицинское оборудование стоимостью 157 тыс грн

27.01.2021 / 14:59
В Запорожье УПЦ передала детской больнице медицинское оборудование стоимостью 157 тыс грн
Источник: Центр информации УПЦ
Заведующий хирургическим отделением поблагодарил Запорожскую епархию за помощь

В Запорожье Украинская Православная Церковь передала областной клинической детской больнице медицинское оборудование на сумму 157 тыс гривен.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Запорожской епархии, благотворительная помощь оказана в рамках благотворительного социального проекта «Любовь милосердствует».

«Во время пандемии все забыли о других, не менее страшных, заболеваниях, и в первую очередь о хирургической патологии. А ведь угрозу кровотечений во время операций никто не отменял. Поэтому, чтобы уменьшить эту угрозу, нашими прихожанами были собраны средства для приобретения необходимого хирургического оборудования для электролигирования и пересечения сосудов», – сказал митрополит Лука.

Заведующий хирургическим отделением поблагодарил Запорожскую епархию за помощь, отметив, что она весьма своевременна.

«Данное же оборудование позволит всё делать ещё быстрее и эффективнее», – сказал он.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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