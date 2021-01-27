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Предстоятель УПЦ встретился с сестрами и воспитанниками Марфо-Мариинской обители

27.01.2021 / 15:10
Предстоятель УПЦ встретился с сестрами и воспитанниками Марфо-Мариинской обители
Источник: Центр информации УПЦ
Блаженнейший владыка поблагодарил гостей из Одессы за поздравления и колядки

Блаженнейший Митрополит Онуфрий встретился с сестрами Марфо-Мариинской обители милосердия и детьми-сиротами, опекуном которых является духовник сестричества протоиерей Иоанн Гориа.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, встреча состоялась в резиденции Предстоятеля на территории Киево-Печерской Лавры.

Отец Иоанн Гориа поздравил Его Блаженство с Рождеством Христовым, Новым годом и Богоявлением, а также рассказал о том, как сестры и дети провели праздничные дни. Сестры и воспитанники обители также поздравили Предстоятеля с праздниками и исполнили для него рождественские колядки и духовные песнопения.

Блаженнейший владыка поблагодарил гостей из Одессы за поздравления и колядки, также поздравил их, пожелал крепкого здоровья, вдохновения и мира, вручил рождественские подарки и благословил всех.

В Марфо-Мариинской обители несут послушание ухода за больными и немощными девушки и женщины, которые со временем смогут принять здесь и монашеский постриг. Сестричество действует в Киеве и Одессе.

 

 

 

В Запорожье Украинская Православная Церковь передала областной клинической детской больнице медицинское оборудование на сумму 157 тыс гривен.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Запорожской епархии, благотворительная помощь оказана в рамках благотворительного социального проекта «Любовь милосердствует».

«Во время пандемии все забыли о других, не менее страшных, заболеваниях, и в первую очередь о хирургической патологии. А ведь угрозу кровотечений во время операций никто не отменял. Поэтому, чтобы уменьшить эту угрозу, нашими прихожанами были собраны средства для приобретения необходимого хирургического оборудования для электролигирования и пересечения сосудов», – сказал митрополит Лука.

Заведующий хирургическим отделением поблагодарил Запорожскую епархию за помощь, отметив, что она весьма своевременна.

«Данное же оборудование позволит всё делать ещё быстрее и эффективнее», – сказал он.

 

Источник: Inpress.ua
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