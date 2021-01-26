Очередной законопроект о внесении изменений в судоустройство оторван от общего контекста кодексов

Документ зарегистрирован на сайте Верховной Рады Украины.

Судьи считают, что это очередная инициатива, которая не только оторвана от общего контекста кодексов, но и которая не решает ровным счетом никаких внутренних судейских вопросов.

"Особенно грустно, что проект помогали готовить судьи из Кассационного административного суда, но написали его бездарно", - отмечают служители Фемиды в телеграмм-канале "Под мантией".

Самое обсуждаемое ноу-хау из предложенного проекта - возможность сторон подавать проекты решений.

"Мы бы не удивлялись и не возмущались этому пункту. Ведь всем известно, что в отдельных судах проекты не просто подают, но судьи требуют их подавать. Яркий пример тому ВАКС, куда НАБУ постоянно подает проекты решений, а судьи их тупо копируют и выдают за свои", - сказано в сообщении.

"Еще интересный момент - Гетманцев решил, что судьи писать решения не умеют и теперь их хотят заставить писать по-новому. Например:

- вы обязаны будете детально описать в решении каждый аргумент стороны и причину не принятия довода (особенно будет весело в делах, где больше 100 томов доказательств. Или видим, как сторона дает в дело обычную макулатуру - газеты, журналы, книги. А судья пусть пишет);

- причину не применения нормы права, на которую сослалась сторона (уже видим, как отдельные стороны тупо пишут абсолютно все нормативные акты. Прям всю нормативную базу в иск. Пусть судья отпишет)", - говорится в посте.

"Для общей картины стоит учесть, что начиная с 01.01.2020 года депутатами был зарегистрирован 41 проект внесения изменений в закон о судоустройстве и более 700 проектов законов изменений в кодексы. С таким брожением научных мыслей и подходов депутатов процессуальные кодексы уже давно не согласованы между собой. Наверное, из-за этого ПАСЕ 25.12.2020 года уже призвала Украину перестать постоянно реформировать суды и о оставить судебную власть в покое", - делают вывод авторы сообщения.