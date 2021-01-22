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"Северный поток-2" могут приостановить на неопределенный срок

22.01.2021 / 15:23
Строительные работы на газопроводе "Северный поток-2" в территориальных водах Германии могут быть приостановлены на неопределенный срок. При этом экологи должны предоставить конкретные аргументы для приостановки.

Об этом заявила глава немецкого регулятора BSH Карин Камманн-Клиппштейн, передает Reuters.

По ее словам, жалобы на "Северный поток-2" должны быть подкреплены убедительными аргументами. Однако для их подачи нет конкретного срока.

"Это не в наших руках", - ответила Камманн-Клиппштейн на вопрос о том, когда регулятор рассмотрит жалобы.

Кроме того, Reuters пишет, что сегодня Европейский парламент примет резолюцию по аресту российского оппозиционера Алексея Навального с призывом прекратить строительство газопровода.

Напомним, ранее немецкие экологи добились приостановки строительства "Северного потока-2". Также в российском "Газпроме" заявили, что могут вообще прекратить проект, если в Европе изменится политическая обстановка.

Также американский Минфин ужесточил санкции против "Северного потока-2". В список попали российская компания KVT-RUS и ее судно-трубоукладчик "Фортуна", которое строит газопровод.

Источник

газ, Северный поток
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