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Трамп покинул Белый дом в качестве президента США

20.01.2021 / 16:50
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в последний раз покинул Белый дом во время своего президентства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Президент в сопровождении первой леди Мелании Трамп на вертолете направился на авиабазу ​​Эндрюс, где ожидается короткая церемония прощания перед последним президентским рейсом в Палм-Бич.

Трамп уже давно заявил, что не будет присутствовать на инаугурации нового президента. Этим он нарушил многолетнюю традицию.

Последним президентом США, пропустившим инаугурацию своего преемника, был Эндрю Джонсон, которому тоже объявляли импичмент и отбывший один срок сразу после убийства Авраама Линкольна.

На церемонии инаугурации будет присутствовать вице-президент Майк Пенс, который, по данным американских СМИ, не поедет на церемонию прощания Трампа.

Как известно, 20 января состоится инаугурация избранного президента США Джо Байдена. Из-за пандемии коронавируса и повышенных мер безопасности церемония не будет похожа ни на одну предыдущую в американской истории.

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Трамп
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