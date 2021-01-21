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Байден стал 46-м президентом США

21.01.2021 / 08:34
Джо Байден 20 января принял присягу в Вашингтоне и, таким образом, стал 46-м президентом США.

Торжественная церемония инаугурации главы государства проходит перед зданием Капитолия.

Ранее присягу принесла вице-президент США Камала Харрис.

Байден на выборах в ноябре 2020 года одержал победу над Дональдом Трампом, стремившимся к переизбранию. Исход выборов решило голосование в нескольких "колеблющихся" штатах.

Трамп долгое время пытался оспорить результаты выборов через суды, однако в итоге признал, что эти попытки не увенчались успехом. Ранее в январе он пообещал обеспечить плавную передачу власти Байдену, однако официально поражение так и не признал.

Трамп на инаугурацию Байдена не пришел. Зато на церемонии присутствует Майк Пенс - вице-президент США в годы пребывания в Белом доме Трампа.

Источник

США, Байден
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