Кремль не собирается выполнять требования запада освободить Навального

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на брифинг Пескова

Прямая речь: "Мы слышим эти заявления. Однако в данном случае мы не можем и не собираемся принимать эти заявления во внимание".

По словам Пескова, в случае с арестом Навального "речь идет о факте невыполнения российского закона гражданином России", а "это абсолютно внутреннее дело".

Он также заявил, что Россия никому не позволит вмешиваться в свои внутренние дела и "не намерена прислушиваться к таким заявлениям".

При этом, по словам Пескова, в РФ "по-прежнему заинтересованы в добрых отношениях, которые никоим образом не индексируются одним отдельно взятым гражданином".

Напомним, вечером 17 января Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления.

В управлении ФСИН по Москве заявили, что Навальный задержан за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.

18 января в российских Химках в здании Управления внутренних дел начался суд над Навальным. В результате политика арестовали на 30 суток.

Международная правозащитная организация Amnesty International считает Навального узником совести и требует его немедленного и безоговорочного освобождения.

В Европейском Союзе и США резко осудили Россию за задержание Навального и требуют освободить оппозиционера. Берлин также требует немедленно освободить политика.

Источник