Войти | Зарегистрироваться
11:54

четверг,
14 января
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Жесткий карантин в Украине должен действовать до 24 января – Степанов

14.01.2021 / 11:42
Усиленные карантинные ограничения в Украине должны действовать на протяжении 16 дней – до 24 января, Министерство здравоохранения не поддерживает их досрочной отмены.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве 13 января.

"Никаких решений относительно прекращения этих ограничений ранее установленного срока мы не поддерживаем и не вносили. Считаем, что усиленные карантинные ограничения должны действовать именно на протяжении этого срока – 16 дней", - сказал он.

"Мы можем прогнозировать, что за время новогодних праздников инфицировалось много человек", - добавил министр.

Источник

 

коронавирус, карантин, Степанов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
14 января
13 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.