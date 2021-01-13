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Почему не запретили продажу алкоголя в локдаун: объяснение Минздрава

13.01.2021 / 17:20
Министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему во время действия локдауна в супермаркетах и магазинах запрещается продажа части товаров, но разрешено торговать алкоголем.

Как пояснил министр, алкоголь относится к пищевым продуктам.

Об этом говорится в интервью Степанова для "НВ".

По словам Степанова, в министерстве, когда разрабатывали карантинные ограничения, не планировали разделять продукты питания на те, которые можно или нельзя купить.

"Если мы говорим, что у нас продаются в магазинах исключительно пищевые продукты, а также то, что нам необходимо каждый день может быть - средства гигиены, бытовая химия или медицинские изделия и лекарственные средства, то мы говорим исключительно об этой номенклатуре, об этой группе товара", - отметил он.

Как добавил министр, остальные товары украинцы могут заказать через интернет или же могли закупить заранее до 8 января.

Отметим, в Украине до конца 24 января будет действовать режим усиленного карантина. 

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил правительству разъяснить украинцам требования усиленного карантина, чтобы избежать недоразумения.

Источник

коронавирус, карантин, локдаун
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