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Украина среди стран с самыми мягкими карантинными ограничениями - Кабмин

13.01.2021 / 17:51
Украина входит в список европейских стран с самыми мягкими карантинными ограничениями. Самый жесткий карантин в Италии.

Об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов со ссылкой на данные Оксфордского университета.

Украина имеет индекс "жесткости карантина" 61,57, тогда как у Италии - 87,96.

"В ряде стран Европы в последнее время ввели еще более строгий и длительный карантин. Среди причин - риски распространения нового штамма COVID-19 и перегрузки медицинской системы. Украина все еще принадлежит к странам с наиболее мягкими карантинными ограничениями, согласно индексу Оксфордского университета", - написал Немчинов.

Согласно данным Оксфордского университета, также мягкие ограничения введены в Хорватии, Швейцарии, Бельгии и Франции.

Украина среди стран с самыми мягкими карантинными ограничениями, - Кабмин

Напомним, в Украине с 8 января ужесточили карантинные ограничения. На этот период будет ограничена деятельность определенных сфер. 

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в европейских странах более жесткие карантинные ограничения, чем в Украине.

Источник

коронавирус, карантин, Немчинов
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