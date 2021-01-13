Войти | Зарегистрироваться
16:02

среда,
13 января
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Мир Политика

Трамп заявил, что его сторонники не желают насилия в стране

13.01.2021 / 15:16
Президент США Дональд Трамп 12 января заявил, что поддерживающие его силы не являются сторонниками насилия во внутренней политике.

"Мы не хотим насилия, насилие - никогда, мы абсолютно не хотим насилия", - заявил он журналистам перед тем, как отправиться в штат Техас.

При этом Трамп выступил в защиту своих высказываний на прошлой неделе, после которых его сторонники двинулись на здание Капитолия в Вашингтоне.

"Они проанализировали мою речь и мои слова и заключительный пункт (речи - ИФ), последнее слово, и каждый счел это полностью уместным", - сказал Трамп.

Также Трамп подверг критике решение со стороны ряда компаний социальных сетей блокировать его аккаунты и назвал подобные меры "катастрофической ошибкой".

"Они (эти компании - ред.) вызывают разногласия и распри, и они демонстрируют то, что я давно предсказывал", - отметил он.

6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков минимум пять человек погибли. Конгрессмены в Капитолии в тот момент занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, часть конгрессменов эвакуирована.

Когда в Капитолии удалось восстановить порядок, Палата представителей и Сенат США утвердили победу Байдена.

На фоне обстановки в США многие социальные сети, включая Twitter и Facebook, заблокировали аккаунты Трампа, поскольку считают, что его публикации могут спровоцировать дальнейшее насилие.

Теперь демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несёт ответственность за произошедшие беспорядки.

Источник

США, насилие, Трамп
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.