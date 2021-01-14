Пенс отказался применять против Трампа поправку, которая отнимет у него власть

Об этом сообщает Reuters

Соответствующее заявление он сделал в письме к спикеру Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси.

"Я не верю, что такое решение соответствует интересам нашей нации или нашей конституции", – написал Пенc.

Вице-президент добавил, что сейчас работа администрации сосредоточена на передаче дел команде Джо Байдена и призвал других членов Конгресса избегать действий, которые бы "разжигали страсти".

"На прошлой неделе я не поддался давлению и не вышел за пределы своих полномочий при определении результатов выборов, и сейчас я тоже не уступлю попыткам Палаты представителей вести политические игры в такое серьезное для страны время.

Использование 25-й поправки в качестве меры наказания или узурпации создаст ужасный прецедент", – сказал вице-президент.

Известно, чтобы применить эту поправку нужна не только поддержка конгрессменов, но и заявление вице-президента.

Напомним: 6 января во время рассмотрения вопроса о результатах выборов сторонников Дональда Трампа ворвались в Капитолий. В результате штурма погибли четверо протестующих и полицейский.

Через часа после вынужденной эвакуации, Конгресс вернулся к работе и утвердил Джо Байдена победителем выборов.

Трамп после этого пообещал "упорядоченную" передачу власти Байдена.

Демократы Палаты представителей Конгресса США подготовили проект, которым призывают вице-президента Майка Пенса применить 25-ю поправку к Конституции и досрочно отстранить Дональда Трампа с должности.

Уже в среду демократы планируют провести голосование за импичмент президента.

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