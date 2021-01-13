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Трамп назвал импичмент "охотой на ведьм": это вызовет ужасный гнев

13.01.2021 / 14:55
Действующий президент США Дональд Трамп считает запуск процедуры импичмента в Конгрессе США "продолжением охоты на ведьм". Он также предупредил, что его импичмент вызовет ужасный гнев.

Об этом в Twitter сообщил корреспондент LA Times Илай Стоколс.

Сообщается, что Трамп впервые после штурма Капитолия дал комментарии пулу репортеров в Белом доме. По его словам, импичмент является продолжением "величайшей истории политической охоты на ведьм".

"Я думаю, что это вызовет ужасный гнев", - цитирует Стоколс заявление Трампа.

Напомним, ранее сообщалось, что ФБР получило информацию о подготовке восстания на территории США, если конгрессмены объявят импичмент Трампу или отстранят его от выполнения обязанностей президента. Кроме того, в Вашингтон якобы может отправиться вооруженная группа, которая спровоцирует новые массовые беспорядки.

Конгресс США во второй раз готовится начать процедуру импичмента Трампа. Демократы хотят отстранить его в последние дни президентства из-за недавних беспорядков в Вашингтоне.

Источник

США, импичмент, Трамп
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