Митрополит Антоний рассказал, что поможет ориентироваться в современном инфопространстве

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Байден подверг критике существующую систему распространения вакцины против COVID-19
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Байден предложил бывшего посла США в РФ на должность главы ЦРУ
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Президент Армении призвал к проведению досрочных выборов для выхода из политического кризиса
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Соперник Саакашвили заявил, что уходит из политики
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Конгресс США начал процесс импичмента Трампа
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Минэкономики прогнозирует падение ВВП в І кв. на 3%
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Цены производителей промпродукции в Украине в 2020г выросли на 14,5% – Госстат
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Инфляция в Украине в 2020г ускорилась до 5% – Госстат
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Премьер Украины заявляет о планах снизить бытовые цены на газ
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На совещании в ОП Зеленскому представили план снижения тарифов на газ
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Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения29.12.2020 / 07:03
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На Прикарпатье сделали редкие снимки рыси в природе
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В Хорватии произошло мощное землетрясение, погиб ребенок
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В двухэтажном здании в Кривом Роге разрушилось перекрытие: один человек погиб, еще один госпитализирован
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Пробки и ДТП: в Киеве - снегопад
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Херсонскому краеведческому музею передали артефакты с археологических раскопок
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Сильный ветер во Франции и наводнение в Британии: шторм "Белла" бушует в Европе
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На Киевщине злоумышленник бросил в полицейских гранату и открыл стрельбу
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В РФ горящий павильон с пиротехникой устроил в городе "фейерверк"
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"Карантиные" рейды: полиция штрафует пассажиров без масок в столичном метро
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Правоохранители задержали на Киевщине вооруженную группу воров-"барсеточников"
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