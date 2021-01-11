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Кулеба прокомментировал слова Земана, который сравнил штурм Капитолия с Майданом

12.01.2021 / 16:19
Сравнение президентом Чехии Милошем Земаном штурма американского Капитолия с украинским Майданом так же далеко от истины, как сравнение Земана с первым президентом Чехии, диссидентом Вацлавом Гавелом.

Об этом написал в Твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Всё равно, что кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба президента Чехии, но на самом деле ничего общего", - заявил Кулеба.

Напомним, Земан в интервью чешскому СМИ 10 января сравнил беспорядки в американском Капитолии с Майданом и заявил, что негативно относится к революционным событиям.

Источник

Кулеба, Земан
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