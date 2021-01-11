Кулеба прокомментировал слова Земана, который сравнил штурм Капитолия с Майданом

Об этом написал в Твиттере министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Всё равно, что кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба президента Чехии, но на самом деле ничего общего", - заявил Кулеба.

Напомним, Земан в интервью чешскому СМИ 10 января сравнил беспорядки в американском Капитолии с Майданом и заявил, что негативно относится к революционным событиям.

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