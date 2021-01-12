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Байден подверг критике существующую систему распространения вакцины против COVID-19

12.01.2021 / 17:14
Избранный американский президент Джо Байден раскритиковал систему распределения в США вакцины против коронавируса.

"Вакцины дают нам надежду, но то, как они распространяются - это пародия", - сказал Байден, выступая перед прессой в городе Вилмингтон (штат Дэлавер).

По его словам, распределение вакцины станет "самым серьезным оперативным вызовом, с которым когда-либо сталкивался американский народ".

Представитель Байдена в эфире американского телеканала CNN заявил в пятницу, что новая американская администрация не станет создавать запасы вакцин, но будет распределять каждую имеющуюся дозу для того, чтобы убедиться, что люди вовремя будут вакцинированы.

Источник

США, вакцина, Байден
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