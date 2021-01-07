Войти | Зарегистрироваться
15:58

четверг,
07 января
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Киево-Печерской лавре в день Рождества Христова верующие УПЦ молились на 8 литургиях

07.01.2021 / 15:11
В Киево-Печерской лавре в день Рождества Христова верующие УПЦ молились на 8 литургиях
Источник: Центр информации УПЦ
В Трапезном храме в честь преподобных Антония и Феодосия Божественную литургию возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий

В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре верующие Украинской Православной Церкви отмечают праздник Рождества Христова.

Как сообщает Центр информации УПЦ, сегодня в Лавре состоялось 8 литургий: в храме в честь иконы Божией Матери «Живоносный Источник», две литургии в Трапезном храме, в Дальних пещерах, в Успенском соборе, в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радосте», Аннозачатьевском храме, и в храме в честь преподобного Сергия Радонежского.

В Трапезном храме в честь преподобных Антония и Феодосия Божественную литургию возглавил Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий. Ему сослужили представители епископата и духовенство.

Во время литургии возносились сугубые прошения и молитва, читаемая «во время губительного поветрия». Участники богослужения помолились также о врачах, которые борятся за жизнь и здоровье больных.

Рождественское богослужение в прямом эфире транслировали телеканалы «Интер», «112 Украина» и «Глас». Запись доступна здесь.

Накануне, вечером 6 января, Митрополит Онуфрий совершил всенощное бдение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
7 января
6 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.