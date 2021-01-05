Войти | Зарегистрироваться
20:05

вторник,
05 января
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

С 8 января в супермаркетах запретят продажу ряда повседневных товаров

05.01.2021 / 16:48
На период январского локдауна супермаркетам запретили продавать бытовую химию, одежду, прессу и другие товары повседневного спроса - в Американской торговой палате это назвали ограничением прав потребителей.

 

Об этом говорится в сообщении на сайте Американской торговой палаты в Украине.

Так, правительство введет усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года. На этот период запрещается торговля любыми товарами, кроме продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и связи, а также кормов, ветеринарных препаратов, семян, средств защиты растений.

Другие товары можно будет заказать только с адресной доставкой.

В Палате объясняют, что, таким образом, "даже в супермаркетах будет запрещено продавать значительную часть товаров повседневного потребления: бытовую химию и инструменты, одежда, прессу, лампочки, батарейки, детские товары для обучения".

Для выполнения постановления Кабмина супермаркеты будут вынуждены либо закрывать соответствующие отделы на территории, или запрещать продажу при расчете на кассе.

"По мнению компаний-членов Палаты, такое решение не только является прямым ограничением прав потребителей в приобретении необходимой продукции, но и потенциально приводить к возникновению конфликтных ситуаций в магазинах", - комментируют требования в АТП.

Так как потребитель имеет равный доступ ко всем товарам в торговом заведении, ограничение продажи в Палате называют нелогичным и указывают на возможные дополнительные убытки от такой нормы и недовольство потребителей.

Напомним: в НБУ предварительно оценивают потери ВВП Украины от усиленного карантина в январе-2021 в 0,2%.

Источник

супермаркет, товары
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.