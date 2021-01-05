С 8 января в супермаркетах запретят продажу ряда повседневных товаров

Об этом говорится в сообщении на сайте Американской торговой палаты в Украине.

Так, правительство введет усиленный карантин с 8 по 24 января 2021 года. На этот период запрещается торговля любыми товарами, кроме продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и связи, а также кормов, ветеринарных препаратов, семян, средств защиты растений.

Другие товары можно будет заказать только с адресной доставкой.

В Палате объясняют, что, таким образом, "даже в супермаркетах будет запрещено продавать значительную часть товаров повседневного потребления: бытовую химию и инструменты, одежда, прессу, лампочки, батарейки, детские товары для обучения".

Для выполнения постановления Кабмина супермаркеты будут вынуждены либо закрывать соответствующие отделы на территории, или запрещать продажу при расчете на кассе.

"По мнению компаний-членов Палаты, такое решение не только является прямым ограничением прав потребителей в приобретении необходимой продукции, но и потенциально приводить к возникновению конфликтных ситуаций в магазинах", - комментируют требования в АТП.

Так как потребитель имеет равный доступ ко всем товарам в торговом заведении, ограничение продажи в Палате называют нелогичным и указывают на возможные дополнительные убытки от такой нормы и недовольство потребителей.

Напомним: в НБУ предварительно оценивают потери ВВП Украины от усиленного карантина в январе-2021 в 0,2%.

Источник