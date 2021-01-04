Трамп требовал от властей Джорджии найти ему голоса – WP

Об этом сообщает издание Washington Post со ссылкой на запись разговора между действующим президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем штата Джорджии Брэдом Раффенспергером.

Об этом свидетельствует запись разговора за 2 января, который попал в распоряжение Washington Post

На записи, которую публикует издание, человек с голосом, похожим на голос Трампа в разный манер просит собеседников с голосами, похожими на голоса госсекретаря штата и его юридического советника Райана Джермани о пересчете голосов в штате.

Прямая речь Трампа: "Поэтому смотри. Все, что я хочу сделать, это такое. Я просто хочу найти 11780 голосов, что на один больше, чем мы. Потому что мы выиграли этот штат.

Вы знаете, что они сделали, и вы это не раскрываете. Это уголовное преступление, это уголовное преступление. И вы не можете допустить этого. Это большой риск для вас и для вашего юриста.

Это невозможно, чтобы я проиграл в Джорджии. Невозможно. Мы выиграли штат с преимуществом в сотни тысяч голосе".

Собеседники Трампа уверяли его, что тот владеет ложными данными о результатах выборов и убеждали в абсолютной точности итоге подсчета голосов в штате.

Детали: В офисе Раффенспергера отказались комментировать WP этот разговор. Белый дом еще не ответили на запрос издания о комментарии.

Сам Трамп за 4 часа до обнародования записи вспомнил о разговоре с госсекретарем Джорджии в своем Twitter.

Прямая речь: "Вчера я говорил с госсекретарем Брэдом Раффенспергером об округе Фултон и фальсификацию избирателей в Джорджии. Он не хотел или не мог ответить на следующие вопросы как афера по" бюллетеней под столом ", уничтожение бюллетеней," избирателей "не из штата, мертвых избирателей и др. Он вообще ничего не понимает!".

Напомним, Трамп сообщил, что 6 января в Вашингтоне состоится митинг его сторонников. В этот день обе палаты Конгресса США должны официально утвердить итоги президентских выборов, которые состоялись еще 3 ноября.

14 декабря Коллегия выборщиков своим голосованием утвердила победу Джо Байдена на выборах президента США.

За несколько дней до этого Верховный суд США отклонил иск прокурора Техаса, поддерживаемый президентом Дональдом Трампом, который хотел отмены результатов голосования в четырех штатах. Перед этим суды отклонили ряд других исков кампании Трампа.

Следующий и последний шаг в процедуре утверждения результатов выборов президента США – инаугурация победителя. Как и планировалось она состоится 20 января в Вашингтоне.

Приоритетами в работе администрации на ближайшее время Джо Байден назвал борьбу с коронавирусом, распределение вакцин и восстановление экономики после кризиса, обусловленного пандемией.

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