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Правительство признало провал реформы строительного контроля

31.12.2020 / 16:49
Кабинет министров возобновил действие постановления от 2011 года, которым устанавливается порядок осуществления государственного архитектурно-строительного контроля.

 

Об этом говорится в Постановлении №1339, опубликованном на Правительственном портале.

В связи с этим Кабмин признал утратившим силу пункт 3 постановления Кабинета Министров от 13 марта 2020 года "Об оптимизации органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора".

Напомним, что 13 марта состоялось выездное заседание правительства, на котором президент Владимир Зеленский заявил о ликвидации Государственной архитектурно-строительной инспекции.

Вместо ГАСИ были образованы три новых органа: Государственная инспекция градостроительства, Государственное агентство по техническому регулированию в градостроительстве и Государственная сервисная служба градостроительства.

Зато новым постановлением №1340 Государственная инспекция градостроительства и Государственная сервисная служба градостроительства будут ликвидирован.

Этим же документом Кабмин создал Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства Украины, которая будет реализовывать государственную политику по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

Деятельность ГИАГ будет координироваться через Министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.

Главой комиссии по ликвидации Государственной инспекции градостроительства будет Сергей Прохоров, главой комиссии по ликвидации Государственной сервисной службы градостроительства будет Наталья Дюжилова.

Источник

Кабмин, строительство
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