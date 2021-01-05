Остатки на Едином казначейском счете в декабре сократились почти на 40% - Госказначейство

Согласно данным Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ), годом ранее в этот период остатки ЭКС составляли 17,55 млрд грн.

Как сообщалось, остатки на ЕКС в ноябре увеличились на 23% - до 19,75 млрд грн после того, как они сокращались четыре месяца подряд после достижения в начале июля абсолютного максимума за всю историю - 75,7 млрд грн. В частности, в октябре они снизились на 28,8%, или 6,13 млрд грн, в сентябре на 53,4%, или 24,38 млрд грн, а в августе – на 11,7% или 6,04 млрд грн.

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