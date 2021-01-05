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Остатки на Едином казначейском счете в декабре сократились почти на 40% - Госказначейство

05.01.2021 / 09:42
Остатки средств на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало января 2021 года составили 12,012 млрд грн, что на 39%, или 7,7 млрд грн меньше по сравнению с показателем на начало декабря-2020.

Согласно данным Государственной казначейской службы Украины (ГКСУ), годом ранее в этот период остатки ЭКС составляли 17,55 млрд грн.

Как сообщалось, остатки на ЕКС в ноябре увеличились на 23% - до 19,75 млрд грн после того, как они сокращались четыре месяца подряд после достижения в начале июля абсолютного максимума за всю историю - 75,7 млрд грн. В частности, в октябре они снизились на 28,8%, или 6,13 млрд грн, в сентябре на 53,4%, или 24,38 млрд грн, а в августе – на 11,7% или 6,04 млрд грн.

Источник

Госказначейство, остатки средств
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