ФЛП и наемным работникам выплатили 3,6 миллиарда единовременного пособия - Шмыгаль

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Фейсбуке.

"Государство выплатило 3,6 млрд грн помощи для предпринимателей и наемных работников. 31 декабря завершился прием заявок на получение 8 тыс. грн единовременного пособия для тех людей, чья хозяйственная деятельность страдает вследствие карантинных ограничений", - сообщил Шмыгаль.

Он добавил, что в целом для получения такой помощи обратилось более 480 тысяч человек.

"По состоянию на сегодняшний день Пенсионным фондом уже профинансированы почти 456 тысяч заявок. На данный момент средства не перечислены в основном тем, кто зарегистрировался в последние дни прошлого года. Могу заверить, что эти граждане получат предназначающуюся им помощь в течение первой половины января", - отметил Шмыгаль.

Также он напомнил, что ФЛП первой группы освобождены от исчисления и уплаты ЕСВ за себя на период с 1 декабря 2020 года по 31 мая 2021 года.

Напомним, 7 декабря Президент Владимир Зеленский подписал закон о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования, предусматривающий предоставление единовременного материального пособия в размере 8 тыс. грн наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты вследствие введения карантинных ограничений, и физическим лицам - предпринимателям, которые потеряли часть дохода.

10 декабря Кабинет Министров утвердил Порядок предоставления разовой компенсации предпринимателям, которые приостановят деятельность из-за карантинных мероприятий.

14 декабря началась регистрация на портале и в приложении "Дія" людей, которые обращаются за единовременным материальным пособием от государства на период действия усиленных карантинных ограничений.

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