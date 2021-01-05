Войти | Зарегистрироваться
20:05

вторник,
05 января
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Финансы Экономика

ФЛП и наемным работникам выплатили 3,6 миллиарда единовременного пособия - Шмыгаль

05.01.2021 / 15:14
Государство выплатило 3,6 млрд грн помощи физическим лицам-предпринимателям и наемным работникам, чья деятельность пострадает от усиления карантина 8-24 января.

Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль написал в Фейсбуке.

"Государство выплатило 3,6 млрд грн помощи для предпринимателей и наемных работников. 31 декабря завершился прием заявок на получение 8 тыс. грн единовременного пособия для тех людей, чья хозяйственная деятельность страдает вследствие карантинных ограничений", - сообщил Шмыгаль.

Он добавил, что в целом для получения такой помощи обратилось более 480 тысяч человек.

"По состоянию на сегодняшний день Пенсионным фондом уже профинансированы почти 456 тысяч заявок. На данный момент средства не перечислены в основном тем, кто зарегистрировался в последние дни прошлого года. Могу заверить, что эти граждане получат предназначающуюся им помощь в течение первой половины января", - отметил Шмыгаль.

Также он напомнил, что ФЛП первой группы освобождены от исчисления и уплаты ЕСВ за себя на период с 1 декабря 2020 года по 31 мая 2021 года.

Напомним, 7 декабря Президент Владимир Зеленский подписал закон о социальной поддержке застрахованных лиц и субъектов хозяйствования, предусматривающий предоставление единовременного материального пособия в размере 8 тыс. грн наемным работникам, которые потеряли часть зарплаты вследствие введения карантинных ограничений, и физическим лицам - предпринимателям, которые потеряли часть дохода.

10 декабря Кабинет Министров утвердил Порядок предоставления разовой компенсации предпринимателям, которые приостановят деятельность из-за карантинных мероприятий.

14 декабря началась регистрация на портале и в приложении "Дія" людей, которые обращаются за единовременным материальным пособием от государства на период действия усиленных карантинных ограничений.

Источник

пособие, коронавирус, Шмыгаль
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
5 января
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.