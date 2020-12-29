В УПЦ рассказали о работе телефонной службы поддержки «Надежда»

За шесть лет работы горячей линии духовной поддержки «Надежда» (0-800-502-686)священнослужители Украинской Православной Церкви приняли и обработали более 40 тысяч обращений.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказали в сюжете «Первый Казацкий», посвященному горячей телефонной линии «Надежда».

«На горячую линию духовной службы поддержки каждый человек может позвонить и задать свои вопросы, посоветоваться, попросить молитв и пообщаться, выговориться. Звонок анонимный. Думаю, что у каждого человека есть потребность поделиться, особенно, когда тебе тяжело. И не всегда бывают люди рядом, или ты не можешь до конца рассказать им все свои проблемы. И служба духовной поддержки для этого и нужна — когда человек может позвонить в самую трудную минуту и просто поделиться своей тяжестью», — сказал руководитель Синодального отдела УПЦ по социально-гуманитарным вопросам протоиерей Сергий Экшиян.

Он рассказал, что на линии работают опытные священники УПЦ, «которые помогут, поддержат, выслушают, подскажут как поступать и, самое главное, помолятся».

По словам отца Сергия, проблема, с которой в службу обращаются чаще всего — это «состояние депрессии, чувство пустоты в душе».

«Современный человек духовность свою ещё не нашёл или потерял, из-за этого в его душе пустота, и человек страдает. Он может быть внешне состоятельным и самостоятельным, и ему всего хватает в жизни, но душа пустая, и ему очень тяжело. Позвонив на линию, он может получить правильное направление, что делать в такой ситуации, как бороться с этой пустотой. <...> Суть в том, чтобы разобраться в проблеме и подсказать, что делать. Это как скорая помощь — первое обращение идёт по телефону, а дальше надо заниматься своим вопросом, чтобы его решить», — пояснил священник.

Телефон горячей линии «Надежда» работает ежедневно с 12.00 до 20.00. По длительности разговора есть ограничение — 15 минут, но оно довольно условно — всё зависит от конкретной ситуации.

Кроме того, служба сотрудничает с движением «Prolife-Украина», которая оказывает помощь беременным женщинам, оказавшимся в кризисной ситуации. Для кризисных беременных также создана горячая линия: 0-800-300-375. Звонки на оба номера анонимные и бесплатные.