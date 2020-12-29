Ляшко рассказал, когда Украина вернется к привычной жизни после COVID

Об этом он заявил в эфире "Украина 24".

По его словам, с апреля 2021 года украинцы будут постепенно возвращаться к привычному ритму жизни.

"Мы не избавимся полностью от противоэпидемических ограничений и таких жестких карантинов, которые мы сегодня отмечаем", - отметил Ляшко.

Он также добавил, что с момента обнаружения коронавируса произошло уже около 12 тысяч мутаций. В то же время Ляшко призывает украинцев прививаться от дифтерии, кори и краснухи, чтобы рядом с эпидемией COVID-19 не началась вспышка другой инфекционной болезни.

Напомним, ранее Ляшко рассказал, что в рамках борьбы с коронавирусом в Украине более 70% койко-мест в больницах обеспечены кислородом.

Стало известно, что в Украине не будут отменять жесткий карантин, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19. Жесткий карантин запланирован в период с 8 по 24 января.

Источник