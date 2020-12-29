Войти | Зарегистрироваться
14:59

вторник,
29 декабря
Онлайн
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Жизнь
Вакцинация 2020: блицкриг и недостаток доверия от населения
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Ляшко рассказал, когда Украина вернется к привычной жизни после COVID

29.12.2020 / 13:20
Главный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что Украина начнет уже весной 2021 года возвращаться к привычной жизни после пандемии COVID. При этом противоэпидемические ограничения полностью не снимут.

Об этом он заявил в эфире "Украина 24".

По его словам, с апреля 2021 года украинцы будут постепенно возвращаться к привычному ритму жизни.

"Мы не избавимся полностью от противоэпидемических ограничений и таких жестких карантинов, которые мы сегодня отмечаем", - отметил Ляшко.

Он также добавил, что с момента обнаружения коронавируса произошло уже около 12 тысяч мутаций. В то же время Ляшко призывает украинцев прививаться от дифтерии, кори и краснухи, чтобы рядом с эпидемией COVID-19 не началась вспышка другой инфекционной болезни.

Напомним, ранее Ляшко рассказал, что в рамках борьбы с коронавирусом в Украине более 70% койко-мест в больницах обеспечены кислородом.

Стало известно, что в Украине не будут отменять жесткий карантин, несмотря на снижение заболеваемости COVID-19. Жесткий карантин запланирован в период с 8 по 24 января.

Источник

карантин, COVID-19
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
29 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.