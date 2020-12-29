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Кулеба назвал две причины для России вывести войска с Донбасса

29.12.2020 / 12:49
Российская Федерация могла бы вывести свои войска с оккупированного Донбасса по двум причинам. В частности, чтобы остановить санкционное давление и сбросить финансовое бремя.

Об этом в интервью немецкому журналу Internationale Politik заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Россия может вывести свои войска по двум причинам. Во-первых, потому что международное давление становится настолько сильным, что она должна пойти на соглашение в рамках нормандского формата. А во-вторых, потому что Кремлю слишком высоки затраты на поддержание оккупации", - отметил Кулеба.

Он также добавил, что ситуация на оккупированных территориях все больше ухудшается, регион стоит на краю социальной и экономической пропасти.

Напомним, ранее Кулеба заявил, что если Россия установит полный контроль над Беларусью, то половина Украины окажется в военном окружении российской армии.

Он также отметил, что Украина окончательно порвала с "русским миром", а ее внешнеполитический курс на европейскую интеграцию не изменится даже взамен на возвращение Крыма и Донбасса.

Источник

Донбасс, РФ, Кулеба
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