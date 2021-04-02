Украина ставит в приоритет политико-дипломатические пути урегулирования на Донбассе – глава МИД

"Москва должна прекратить военное нагнетание, немедленно и безоговорочно подтвердить свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию и режиму прекращения огня", - заявил Кулеба, сообщает пресс-служба МИД Украины.

Он подчеркнул, что украинская сторона делает все возможное для дипломатического урегулирования сложившейся ситуации.

"Украина вместе с Германией и Францией как посредниками в Нормандском формате делают все возможное, чтобы побудить Россию к конструктивному переговорному процессу. Другие наши партнеры, в частности США, Канада, Великобритания, НАТО, также выступают за продолжение Россией переговоров", - заверил Кулеба.

"Какую бы дезинформацию не распространяли Россия, уверяю: Украина будет предоставлять приоритет политико-дипломатическим путям урегулирования, ведь мир и жизни людей является фундаментальной ценностью для нашего государства", - добавил он.

Вместе с тем, он констатировал, что текущая эскалация со стороны Российской Федерации на оккупированных украинских территориях является системной и самой масштабной за последние годы.

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