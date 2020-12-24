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Епископ УПЦ рассказал, как сделать правильный выбор в жизни

24.12.2020 / 17:17
Епископ УПЦ рассказал, как сделать правильный выбор в жизни
Источник: Центр информации УПЦ
Каждый может помочь победить зло в мире силой любви

Настоящий выбор — это, прежде всего, готовность взять на себя ответственность, без которой свобода выбора легко превращается в своеволие.

Об этом сказал епископ Барышевский Виктор (Коцаба) в выпуске своего видеоблога «Мысли вслух», сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине».

 Епископ Виктор объяснил, что выбор каждый человек делает ежедневно и не по одному разу, начиная с мелких вопросов (какую рубашку сегодня одеть) и заканчивая серьёзными (какими поступками и мыслями наполнить ближайший отрезок времени).

 Иногда выбор касается человеческой жизни. «Невозможно забыть об ужасном опыте врачей Италии. В разгар COVID из-за переполненности палат больниц им приходилось решать, кого из тяжелобольных коронавирусных пациентов реанимировать, а кого фактически оставлять умирать без драгоценного кислорода», — напомнил архиерей.

 Епископ напомнил, что один очень важный выбор в нашей жизни уже произошёл - момент крещения —когда перед Небом прозвучали наши крещальные обеты. «Если мы избрали Бога в качестве Своего Кормчего, дальше, остальные выборы в жизни, нам нужно сознательно делать, опираясь на этот основоположный выбор», — сказал владыка Виктор.

 По его словам, способность выбирать — признак главного Божьего дара, дара свободы, «которым Творец щедро наделил Своё самое совершенное творение». «Но в то же время мы должны отречься от собственного эгоизма, взять свой крест (как к этому призывает Спаситель) и сознательно шаг за шагом идти дальше за Ним», — добавил архиерей.

 Во свидетельство этой ответственности на головы новобрачных возлагаются венцы, а их руки крепко связываются рушником брачных обетов. Именно поэтому во время монашеского пострига трижды бросают на пол и поднимают ножницы. Ведь «настоящий выбор — это, прежде всего, готовность взять на себя ответственность, без которой свобода выбора легко превращается в своеволие».

 Владыка также пояснил, что каждый может помочь победить зло в мире силой любви.

«Для того, чтобы избрать жизнь, любой ежедневный выбор постараемся делать, спросив совета у Самого Христа, потому что именно Он, Его правда и Его жертвенная всё побеждающая любовь должны стать для нас главным указателем на всех перекрёстках нашего бытия», — призвал епископ Виктор.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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