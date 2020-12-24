В Украине из-за непогоды произошло уже более 1 тыс. ДТП, погибли 13 человек – полиция

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Украины.

"По состоянию на 18:00 на территории Украины - всего 1049, из которых 56 сообщений о ДТП с погибшими и/или травмированными, в результате чего 13 человек погибли и 64 – травмированы", - сказано в сообщении в Telegram-канале.

В частности, в Киеве всего 278 аварий, из которых 3 сообщения о ДТП с погибшими и/или травмированными, в результате чего 3 человека травмированы.

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