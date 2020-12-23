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Нехватка кислорода при "ковиде": врач советует по 18 часов лежать на животе

23.12.2020 / 16:48
Для улучшения сатурации больным COVID-19 следует 18 часов в сутки проводить лежа на животе.

Об этом рассказал директор КНП «Ивано-Франковская городская клиническая больница №1» Тарас Василик в интервью Укринформу.

«... Один из приемов улучшения сатурации, насыщения легочной ткани кислородом, - это поза пациента на животе. Больным с дыхательной недостаточностью следует проводить до 18 часов из 24-х на животе», - отмечает Василик.

По его словам, не менее важно таким больным соблюдать диету.

«Я регулярно провожу обход больных и иногда просто поражен культурой питания. Недавно наблюдал, как пациентка в больнице может себе позволить съесть до половины литра оливье, которое принесли из дома. Спрашиваю, чем не устраивает больничная супчик, а женщина объясняет: мол, не выбрасывать же салат, который принес муж. Поймите, когда организм болен, а мы еще едим мясо, майонез и другую «тяжелую» пищу, то он вынужден выделять много энергии для ее переваривания, а не для борьбы с инфекцией», - отмечает врач.

Для восстановления организма после коронавирусной инфекции специалист советует больше быть на свежем воздухе, выполнять дыхательную гимнастику, ингаляции, содовые и паровые ванночки. Обязательно - большое количество теплого питья.

Источник

кислород, COVID-19
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