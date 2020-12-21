Так кто самые влиятельные украинцы или о чем говорят рейтинги разных СМИ

Таким образом, имеем уже три версии списка самых влиятельных украинцев (ранее их выдали «НВ» и «Вести»), а значит, можно проанализировать, какие тренды на политическом олимпе подарил на 2020-й.

Зеленский – первый только по должности

«НВ» и «Корреспондент» поставили президента Зеленского на первое место. В нынешних условиях это выглядит скорее как дань традиции и авторитету занимаемой должности. Поинтереснее выглядит версия «Вестей», где президент уступает по влиянию и западным послам, и олигарху Ринату Ахметову, разделяя четвертое место с главой ОП Андреем Ермаком. Насколько на самом деле влиятелен президент Зеленский – вопрос риторический. Наверняка, если бы он чувствовал полноту власти, были бы выполнены его предвыборные обещания относительно окончания войны на Донбассе. По факту имеем зависимость украинской власти от мнения Запада, что проявляется во всех значимых вопросах. Внешнее управление уже давно не миф и не сказка. Решение «Вестей» разместить на втором месте своего рейтинга послов стран G7 – это отображение существующих реалий, когда суверенному государству Украина американское посольство публично запрещает покупать российскую вакцину от коронавируса.

Рейтинг доверия к президенту неумолимо снижается, а это вынуждает его искать ситуативные союзы с олигархами и их депутатами. Зеленский обещал покончить с олигархатом в Украине, а по факту лишь переформатировал его под себя.

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Ахметов – главный олигарх и спонсор власти

Ринат Ахметов во всех рейтингах занимает второе-третье место по влиятельности. Человек, который публично к политике не имеет отношения, да и вообще публичным лицом не является, однако имеет заводы, параходы и кошелку ручных депутатов. Что и говорить, если даже премьер-министр Шмыгаль – это креатура олигарха, один из немногих премьеров в истории Украины, которых невозможно рассматривать как самостоятельную фигуру. Попробуйте поискать Шмыгаля в рейтингах влиятельности, а ведь это третье лицо в государстве.

Ахметов – монополист не только в экономике, но и в политике. Он засыпал «слуг» деньгами, чтобы доминировать. Интересно, что оппоненты Ахметова в бизнесе – Игорь Коломойский и Виктор Пинчук – за этот год прилично потеряли в рейтингах. Они в опале президента, их люди потеряли должности. Однако такая зависимость от самого богатого человека страны делает нынешнюю власть игрушкой в руках олигарха. Но и у Ажметова есть свои слабые места – так он обещал Зеленскому победу на выборах в Кривом Роге – но проиграл. А значит, эпоха когда-то всемогущего олигарха близится к завершению.

Аваков – самый стабильный в Кабмине

У Зеленского премьер-министры – откровенные слабаки. Что Гончарук, что Шмыгаль так и не стали серьезными фигурами. А вот глава МВД Арсен Аваков из года в год остается в топах подобных рейтингов. Как пишут издания, у Авакова до сих пор есть премьерские амбиции. Но даже без главного кресла в Кабмине Аваков может заблокировать любое решение правительства. С ним считается президент, поскольку свою схватку с Банковой Аваков выиграл ранее, сохранив пост и руководство Нацгвардией.

Когда к локдауну призывает глава Минздрава Степанов, его откровенно игнорируют. Когда за введение жесткого карантина высказывается Аваков, власти ищут компромиссное решение и таки вводят его. Ради повышения рейтинга Авакову дали добро на организацию возвращения Виталия Маркива в Украину.

Аваков старается сохранять нормальные отношения со всеми центрами силы в Украине. Вот уже несколько лет он – хранитель баланса во власти. А при «зеленых» – едва ли не единственный государственник в правительстве. СМИ пишут о его связях с верхушкой Демократической партии, что лишь усиливает влияние Авакова в нынешней ситуации.

Медведчук – мощно наращивает влияние

Лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук – пятый во всех трех рейтингах. Во всех списках он за год показал хороший прогресс, поднявшись в пятерку с 10-го, 8-го и 7-го мест. Это заслуживает быть отмеченным, поскольку многие персонажи с высокими местами из прошлогодних рейтингов за год буквально улетели в небытие, но Медведчук упорно наращивает влияние, как и его партия. Если в 2019 году на парламентских выборах ОПЗЖ набрала 13%, то сейчас партия стремительно догоняет «Слугу народа», и, по данным «Соцмониторинга» и КМИС, ее готовы поддержать 22% избирателей. На местных выборах ОПЗЖ победила в шести регионах, став всеукраинской политической силой. Особенно показательной была победа в родном для президента Кривом Роге, где кандидат от ОПЗЖ отправил в нокаут кандидата от «слуг народа».

Залог успеха Медведчука – его стабильность и нацеленность на решение важнейших проблем государства. Он презентовал мирный план, который одобрили Россия и ОРДЛО и который реально мог бы закончить войну на Донбассе. Он договорился с Россией о снижении цен на газ для Украины. Он уговорил Путина снять санкции с ряда украинских предприятий ради возрождения отечественной экономики. В конце концов, он решил вопрос с поставками и производством вакцины от коронавируса в Украине. Если бы Банковая занималась отстаиванием интересов государства, все эти договоренности уже работали бы на благо Украины.

Занимательный факт – министры и главы ОП попадают в подобные рейтинги и тут же из них вылетают, а Медведчук уверенно растет.

Порошенко – поддержка западных кураторов

Пятый президент Петр Порошенко после разгрома на выборах 2019 года смог получить индульгенцию от преследований. Поначалу новая власть пыталась организовать расследование преступлений Порошенко, были открыты десятки уголовных дел. Однако Запад быстро дал понять Зеленскому и Ко, что Порошенко может и натворил делов, но сдавать его не будут. В итоге пятый президент начал методично «копать» под шестого, а некоторые эксперты и вовсе заговорили о возможном смещении Зеленского с поста. Этого не произошло, но вот на местных выборах Евросолидарность улучшила свои результаты в сравнении с парламентской кампанией. Порошенко ничего нового и конкретного избирателю не предлагает, но разочарованный в «слугах» избиратель клюет и на такое.

У Порошенко за спиной ряд телеканалов и Джо Байден, который вскоре станет президентом США. Не стоит даже сомневаться, ради «потопления» Зеленского и возвращения к власти Порошенко будет готов сделать все, что скажут в Вашингтоне.

Несколькими словами об остальных

Нельзя не отметить, как при Зеленском упали в рейтингах олигархи Коломойский и Пинчук. Они пока вчистую проигрывают борьбу за влияние на президента Ринату Ахметову. «Вести» вообще определили им места во втором десятке. Это беспрецедентное падение.

В декабрьских рейтингах «Вестей» и «Корреспондента» в первой десятке оказался спикер Дмитрий Разумков, ранее не проявлявший особой активности. Потому в августовском списке «НВ» он и не фигурирует высоко. Но сейчас говорят, что Разумков не против выдвинуться в президенты. Аппетиты спикера заметно выросли, как и его место в рейтинге влиятельных украинцев.

Нет в десятке и уже вряд ли там появится Юлия Тимошенко. Некогда очень влиятельная экс-премьер в последние годы довольствуется малым – небольшой фракцией в Раде, которая выполняет роль палочки-выручалочки для власти.

Усилил свои позиции мэр столицы Виталий Кличко. Безусловно, значительную роль сыграл рост самостоятельности мэров, в чем многие эксперты видят угрозу феодализации страны. Влиятельность столичного мэра проявилась в противостоянии Кличко с Зе-командой, которое началось еще с первых месяцев прихода президента к власти и закончилось статусом-кво и победой Кличко на выборах в октябре этого года. Кроме того, Кличко называют одним из будущих кандидатов в президенты.