Зеленский не согласится на изъятие из Конституции курса на членство в НАТО как "цену за мир"

Об этом он сказал в интервью New York Times, фрагменты из которого опубликовала пресс-служба Офиса президента, пишет "Европейская правда". Отметим, речь идет о транскрипте разговора, не о редакционном материале.

"В Минских соглашениях о членстве в НАТО ничего нет, в "нормандском формате" ничего о членстве в НАТО нет. Относительно изменений в Конституцию в направлении децентрализации мы говорим: это предусмотрено Минскими соглашениями, на это мы готовы. Менять Конституцию в том направлении, о котором мы иногда слышим в медиапространстве от Российской Федерации, - здесь они знают мою позицию, я говорил Путину прямо, что здесь я не согласен", - отметил президент.

Он отметил, что изменения в Конституцию за "Минском", касающиеся децентрализации, Украина собирается выполнять.

"Я понимаю, что мы хотим отдельные полномочия, право выбора, чтобы никто потом не спекулировал на вопросах языка, чтобы жители Донбасса разговаривали, как они хотят, - пожалуйста, я считаю, что мы должны быть максимально либеральными. ... Мы хотим, чтобы на местах у людей было больше полномочий, больше выбора, чтобы они распоряжались деньгами, а не получали от центральной власти задачи, которые постоянно спускаются (сверху). Мы это и так делаем. Если захотим в этом направлении для Донбасса больше преференций, вот такие компромиссы могут быть - это нормальные компромиссы, без компромиссов война не закончится, я это понимаю. Но везде должна быть логика", - добавил он.

В интервью Зеленский сказал также, что хотел бы участия США в "нормандском формате", потому что это усилило бы позиции Украины.

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