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Предстоятель УПЦ считает, что приезд Патриарха Варфоломея в Украину приведет к обострению церковного раскола

21.12.2020 / 17:15
Предстоятель УПЦ считает, что приезд Патриарха Варфоломея в Украину приведет к обострению церковного раскола
Источник: Центр информации УПЦ
Митрополит Онуфрий призвал духовенство быть готовыми к такому развитию событий и в первую очередь - духовно

Визит Константинопольского Патриарха Варфоломея принесет очередное обострение в ситуации с украинским церковным расколом.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви заявил во время ежегодного епархиального собрания Киевской епархии.

«Возможна новая волна провокаций, захватов храмов, информационного давления и очередных попыток дискредитации Украинской Православной Церкви. Потому что патриарх Варфоломей приедет не для того, чтобы что-то дать Украине, а для того, чтобы что-то взять из Украины», — отметил Предстоятель УПЦ.

Митрополит Онуфрий призвал духовенство быть готовыми к такому развитию событий и в первую очередь — духовно.

«Вооружившись молитвой, терпением и любовью, защищать чистоту Православной веры, отстаивать свои христианские принципы, которыми, к сожалению, пренебрегает Патриарх Варфоломей и его последователи и защищать свои святыни. Желаю всем нам мужества и твердости в вере, помня, что Бог не в силе, а в правде», — сказал Блаженнейший владыка.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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