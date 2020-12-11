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Совет ЕС рассмотрит продление санкций против РФ из-за агрессии в Украине - Меркель

11.12.2020 / 14:52
В повестке дня встречи глав государств и правительств ЕС рассматривается ряд внешнеполитических вопросов, в том числе о продлении антироссийских санкций, связанных с Украиной.

Об этом сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель перед началом заседания в Брюсселе 10 декабря.

«Мы, конечно, обсудим целый ряд внешнеполитических вопросов, например отношения ЕС с Турцией, а также продление санкций в отношении России в связи с Украиной», - сказала Меркель.

Важной темой, по ее словам, является обсуждение климатических целей, единства среди стран-членов пока не достигнуто. Германия, заверила канцлер, поддерживает достижение цели «климатического нейтралитета» до 2050 года и сокращение парниковых выбросов на 55% до 2030 года.

В ходе встречи ее участники попытаются преодолеть сложности, с которыми столкнулся ЕС в вопросе принятия бюджета на 7 лет, и найти решение с учетом позиции Польши и Венгрии. «Сегодня будет понятно, в состоянии ли мы найти единодушие в Совете ЕС. Достижение цели стало бы очень важным показателем дееспособности Евросоюза», - сказала руководитель немецкого правительства.

Она отметила, что сама лично и его сотрудники «очень интенсивно» работали в последние дни над тем, чтобы прийти к консенсусу по этому вопросу.

Встреча станет последней в рамках германского председательства в Совете ЕС. Среди основных его достижений Меркель назвала принятие бюджета ЕС на 7 лет и фонда восстановления.

Совет ЕС на своем уровне не смог прийти к политическому консенсусу вокруг принятия многолетнего бюджета ЕС (MFF) на 2021-2027 годы и финансового механизма восстановления «Новое поколение ЕС» вследствие позиции Венгрии и Польши, которые выразили возражения против введения системы обуславливания финансовой помощи ЕС для преодоления последствий кризиса коронавируса соблюдением в странах-членах принципов верховенства права. Несколько прошлых недель были посвящены переговорам германского председательства ЕС со всеми заинтересованными сторонами в поиске компромиссного решения. Окончательное политическое решение вокруг этого вопроса, как ожидается, попытаются сформулировать главы государств и правительств стран ЕС на встрече в Брюсселе на этой неделе.

Как сообщалось, главными темами встречи глав государств и правительств ЕС 10-11 декабря в Брюсселе станут борьба с пандемией коронавируса и согласование политики в сфере вакцинации, тестирования и карантинных ограничительных мероприятий, принятие многолетнего бюджета ЕС на 2021-2027 годы и финансового механизма восстановления, климатические изменения, взаимодействие с ключевыми международными партнерами ЕС, такими как США и Великобритания, ряд других международных проблем и противодействие терроризму.

Источник

санкции, РФ, Меркель
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