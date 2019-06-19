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Меркель уверена в сохранении санкций против России до возвращения Крыма в Украину

19.06.2019 / 16:59
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что санкции в отношении России не будут отменены до возвращения Крыма в Украину.

"Мы обсуждали процесс относительно суверенитета Украины и его восстановления, говорили о Донецке и Луганске. К сожалению, не достигнут в последнее время прогресс. Санкции не отменяются, пока Крым не вернется в Украину", - сказала Меркель на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским брифинге во вторник в Берлине.

Позднее, отвечая на вопросы журналистов, канцлер ФРГ отметила, что речь идет не об усилении санкций, а об их сохранении.

"Мы считаем, что Совет Европы должен достичь единства и принять это единым голосованием", - сказала Меркель.

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санкции, РФ, Меркель
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