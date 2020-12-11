Шмыгаль назвал "украинским продуктом" карантин выходного дня

Об этом идет речь в публикации УП "Премьер Денис Шмыгаль: Карантин выходного дня – это украинский продукт"

Прямая речь: "Карантин выходного дня? Мы разработали сами. Это фактически был украинский продукт, мы его просчитали, на сегодняшний день им начинают пользоваться европейские страны".

По его словам, цель ограничений на выходных заключалась в стабилизации уровня заболеваемости коронавирусом.

"Чтобы мы могли протянуть до конца декабря-начале января, когда можно без ущерба для экономики ввести более жесткие карантинные ограничения", – объяснил премьер.

В пример стран, которые также начали использовать такой карантин, он назвал Латвию.

"Сейчас вот Латвия, кажется, от этой неделе вслед за нами ввела карантин выходного дня. То есть они посмотрели, как делаем мы, а мы созваниваемся с премьерами, делимся, и решили сделать так и у себя", – сказал Шмыгаль.

Напомним: карантин выходного дня действовал в Украине три недели.

9 декабря Кабинет министров продлил общий карантин в Украине до 28 февраля 2021, с 8 по 25 января будет действовать жесткий локдаун, чтобы сдержать распространение коронавируса и сезонных гриппа и ОРВИ.

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