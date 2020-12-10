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"Венецианка" раскритиковала решение КС и поддержала декларирование для судей

11.12.2020 / 09:42
Венецианская комиссия считает, что национальное законодательство должно регулировать вопросы проверки декларации судей. Последнее является распространенной международной практикой.

Об этом информируют "Укринформ" и "Европейская правда" со ссылкой ответ комиссии на запрос президента Владимира Зеленского.

Прямая речь: "Создавать или нет специальный правовой механизм проверки деклараций судей – это не приписывается международным стандартам. И предыдущая модель, когда декларации судей и других государственных служащих проверялись одним органом, является широко распространенной в регионе. Это означает, что выбор наиболее подходящего варианта лежит по национальному законодательству".

В комиссии отметили, что в Конституции Украины не указывается, какой именно орган должен проверять декларации чиновников.

"Венецианка" также вспомнила, что судьи КС считают проверку деклараций давлением на них. "Этот аргумент, однако, не ведет к необходимости прекращения ныне существующего механизма проверки деклараций, но, вместе с тем, указывает на необходимость обеспечения соответствующих гарантий против злоупотреблений", – говорится в ответе.

Эксперты считают, что к контролю подозрительных деклараций можно привлечь орган судейского самоуправления, а именно Высшую квалификационную комиссию судей, которой Национальное агентство по предупреждению коррупции должно регулярно отчитываться о результатах проведенных им проверок судей. Но до этого ВККС должна быть реформирована и набрана заново, как "Венецианка" рекомендовала Украине ранее.

То есть проверять благосостояния и декларации будет НАПК, но потом оно будет отчитываться в ВККС.

Напомним, в Европейском Союзе считают решение Верховной рады, которым вернули ответственность должностных лиц за ложь в декларациях, недостаточным шагом в ситуации, возникшей после скандального решения Конституционного суда.

27 октября Конституционный суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

4 декабря Верховная Рада возобновила уголовную ответственность за недостоверное декларирование, теперь за ложь о состоянии предусмотрены штраф и ограничение свободы.

Источник

Венецианская комиссия, КСУ, декларирование
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