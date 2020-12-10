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В УПЦ канонизировали 5 святых и избрали нового епископа

10.12.2020 / 14:39
В УПЦ канонизировали 5 святых и избрали нового епископа
Источник: Центр информации УПЦ
Согласно постановлению Священного Синода Украинской Православной Церкви в Николаевскую епархию назначен викарный епископ

Священный Синод Украинской Православной Церкви принял решение о канонизации пятерых святых и избрании нового епископа.

Как сообщает Центр информации УПЦ, 9 декабря во время последнего в этом году заседания Священного Синода УПЦ было принято решение о местном почитании пяти подвижников благочестия, которые подвизались на территориях Сумской и Александрийской епархии.

Синод УПЦ, в ответ на рапорты управляющих Сумской и Александрийской епархиями, благословил местное почитание таких 5-ти подвижников благочестия: преподобномученика архимандрита Аристарха (Ситала); священномучеников пресвитеров Василия Слотвинского, Феодора Статкевича, Александра Балануцы и Иакова Ильичевского.

Кроме того, согласно решению Священного Синода, в Церковный календарь УПЦ внесено празднование в честь иконы Божией Матери «Владимирская-Десятинная» в пятницу Светлой седмицы.

А 29 декабря установлено празднование дня памяти блаженного Иоанна Босого, Христа ради юродивого, который был местночтимым святым Киевской епархии.

Также Синод УПЦ утвердил для богослужебного использования текст службы Луганской иконе Божьей Матери.

Согласно постановлению Священного Синода Украинской Православной Церкви в Николаевскую епархию назначен викарный епископ.

Епископом Новобугским, викарием Николаевской епархии, будет архимандрит Варнава (Гладун), наместник мужского монастыря в честь святых равноапостольных царей Константина и Елены с. Константиновка Витовского района Николаевской области.

 

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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