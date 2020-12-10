Войти | Зарегистрироваться
15:41

четверг,
10 декабря
Онлайн
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
Жизнь
Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
Жизнь
У Sars-CoV-2 уже больше 13 тысяч мутаций. Становится ли он легче для нас?
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

УПЦ передала 2,5 млн гривен и более 450 тонн гуманитарной помощи медикам и нуждающимся

10.12.2020 / 14:30
УПЦ передала 2,5 млн гривен и более 450 тонн гуманитарной помощи медикам и нуждающимся
Источник: Центр информации УПЦ
В условиях действия карантина в епархиях продолжается сбор и передача средств для медицинских учреждений, закупается и передается медицинское оборудование

Социально-гуманитарный отдел Украинской Православной Церкви в 2020 году передал 2,5 миллиона гривен, более 400 тонн продуктов и 62 тонны вещей медицинским учреждениям и нуждающимся.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, статистика была озвучена на заседании Священного Синода Украинской Православной Церкви, который состоялся 9 декабря в Киево-Печерской лавре

«Карантинные ограничения в значительной мере повлияли, но не остановили деятельность Синодальных учреждений Украинской Православной Церкви. Например, силами Социально-гуманитарного отдела в координации с епархиями УПЦ оказана финансовая и материальная помощь медицинским учреждениям и населению на сумму свыше 2,5 миллиона гривен. Проведен сбор и осуществлена передача нуждающимся продуктовых наборов, средств гигиены и необходимых вещей. Уже передано более 413 тонн продуктов и 62 тонны вещей», - отметили на заседании Синода.

Также в условиях действия карантина в епархиях продолжается сбор и передача средств для медицинских учреждений, закупается и передается медицинское оборудование.

Кроме того, предоставляются средства индивидуальной защиты. В частности помощь получают медики, многодетные, малообеспеченные семьи и пожилые люди.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
10 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.