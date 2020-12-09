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Синод УПЦ дал оценку заявлению Патриарха Варфоломея о статусе Церкви

09.12.2020 / 18:22
Синод УПЦ дал оценку заявлению Патриарха Варфоломея о статусе Церкви
Источник: Центр информации УПЦ
Члены Священного Синода отметили, что Константинопольский Патриарх не имеет никаких оснований делать какие-либо заявления относительно Предстоятеля Украинской Православной Церкви

Заявления Константинопольского Патриарха Варфоломея  относительно статуса Украинской Православной Церкви угрожают сохранению религиозного мира в Украине и углубляют кризис в мировом Православии.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, Священный Синод Украинской Православной Церкви во заседания 9 декабря выразил позицию относительно заявления Патриарха Константинопольского Варфоломея о статусе Украинской Православной Церкви, отметив, что глава Фанара не имеет никаких оснований делать какие-либо заявления такого содержания.

В частности, члены Синода констатировали, что «такое заявление является угрозой для сохранения религиозного мира в Украине и углубляет кризис в мировом Православии».

«Действия Константинопольского Патриархата по легализации украинских раскольников и попытки выдать их за каноническую Церковь являются незаконными и антиканоническими. Именно Украинская Православная Церковь ведет свою преемственность от Киевской Митрополии, которая была создана в 988 году. В то время как «УАПЦ» и «УПЦ КП», на базе которых появилось «ПЦУ», являются новосозданными структурами, что откололись от Украинской Православной Церкви», –подчеркнул Священный Синод.

В связи с этим, члены Священного Синода отметили, что Константинопольский Патриарх не имеет никаких оснований делать какие-либо заявления относительно Предстоятеля Украинской Православной Церкви.

«Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий никогда не находился в юрисдикции Константинопольского Патриархата, а потому решения этой Церкви относительно него не имеют никаких канонических оснований. Блаженнейший Митрополит Онуфрий никаким законным церковным судом не отстранялся от управления Киевской Митрополией и Украинской Православной Церковью, а поэтому нет никаких оснований говорить о том, что он утратил свои полномочия как канонически избранный и интронизированный Митрополит Киевский и всей Украины»,- говорится в итоговом документе Священного Синода УПЦ.

По мнению членов Синода, попытки Патриарха Варфоломея диктовать свою волю другим Поместным Церквам не соответствуют православной экклезиологии. А его амбиции, антицерковные действия и их последствия требуют обсуждения и принципиальной оценки на всеправославном уровне.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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